Olivier Giroud (Chelsea) a donné son accord à l'Inter

La saga Olivier Giroud touche à sa fin. Au bout de longues semaines de spéculations et aussi des mois de doute, l'international tricolore a choisi sa future destination et c'est l'Inter de Milan. Selon une information divulguée par Sky Italia jeudi soir, l'ancien Montpélliérain a été convaincu par les conditions que lui proposaient les dirigeants intéristes dans la dernière offre qu'ils lui ont transmise. Ces derniers se sont résolus à lui faire signer un bail d'une durée de deux ans et demi.

Giroud va retrouver Conte

Giroud a dit oui pour rejoindre les Nerazzurri et retrouver son ancien coach Antonio Conte. Toutefois, le transfert n'est pas encore conclu. Et pour cause; il manque toujours le feu vert de Chelsea, le club où il est sous contrat. Les positions des deux parties restent assez éloignées. Les décideurs londoniens demanderaient une somme comprise entre 8 et 10M€ pour leur attaquant. Un moment jugé trop élevé par l'Inter. Cependant, l'optimisme reste de mise et les Italiens ont bon espoir de pouvoir conclure l'opération.



Le calvaire de Giroud du côté du Stamford Bridge est donc sur le point de s'achever. Arrivé chez les Blues en janvier 2018 afin de relancer sa carrière, le natif de Chambéry n’a jamais vraiment pu s’y imposer comme titulaire. Et son temps de jeu s’est considérablement réduit depuis l’entame de la saison en cours en raison du manque de confiance que lui manifeste Frank Lampard, le manager de l’équipe. L’intéressé avait reconnu que cette situation ne pouvait pas durer, et c’est aussi ce que lui a affirmé son sélectionneur Didier Deschamps. A l’Inter, si le deal aboutit, le troisième meilleur buteur de l’histoire des Bleus sera toujours le troisième attaquant dans la hiérarchie, mais il y a fort à parier que son temps de jeu sera plus conséquent que celui dont il disposait dans la capitale anglaise.