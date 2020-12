Arrivé à l'Olympique Lyonnais le 25 juin 2019, Jean Lucas est loin de vivre l'aventure qu'il espérait en rejoignant les troupes de Jean-Michel Aulas. Trop régulièrement remplaçant, mais surtout barré dans un milieu de terrain lyonnais déjà pléthorique et efficace, le Brésilien a demandé à quitter l'OL pour aller trouver du temps de jeu ailleurs.



Ce week-end lors du nul concédé par Lyon face à Brest (2-2), Jean Lucas a bu le calice jusqu'à la lie au moment où son entraîneur, Rudi Garcia, a préféré faire monter d'un cran Jason Denayer, plutôt que de le faire entrer en jeu. Un affront que n'aurait pas supporté l'ancien de Flamengo, selon une indiscrétion de L’Équipe. De quoi en tout cas lui donner des envies de départ.

Juninho confirme

Lucas serait donc allé voir son directeur sportif, et dans la foulée, Juninho aurait confirmé le départ du Gone, devant le reste de ses partenaires. Titulaire à une seule reprise cette saison (le 27 septembre face à Lorient), Jean Lucas intéresse déjà d'autres clubs, dont Bordeaux qui ne verrait pas d'un mauvais œil son arrivée, afin de renforcer son effectif.