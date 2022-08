Après son éclosion à l'Olympique Lyonnais il y a 5 ans, Houssem Aouar semble à un tournant de sa carrière. L'international français pourrait se laisser séduire par un nouveau challenge afin de poursuivre sa progression. Ses performances en Ligue des Champions lors du Final 8 il y a 2 ans ont marqué les esprits. Mais de l'eau a coulé sous les ponts, depuis, et le milieu de terrain traverse une période un peu plus contrastée.

Nottingham Forest fonce sur Aouar

L'hypothèse de voir Houssem Aouar quitter son club formateur cet été a donc pris de l'épaisseur, d'autant que le contrat du milieu de terrain offensif expire dans un an. Et selon les informations de L’Équipe, un club pousserait pour s'attacher les services du Lyonnais : Nottingham Forest.



Tout juste promue en Premier League, cette écurie historique du football britannique a bien l'intention d'assouvir ses ambitions dès cette saison. Le quotidien français précise ainsi que le club anglais aurait formulé une première offre à l'OL. Une proposition refusée par le club rhodanien, qui attendrait une indemnité comprise entre 15 et 20 millions d'euros pour céder son milieu de terrain. Nottingham Forest devrait revenir à la charge.