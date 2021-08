L'OL joue la carte de la post-formation en Afrique. "L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée de Célestino Iala en provenance du club partenaire de l’AS Dakar Sacré Cœur. Âgé de 18 ans, le milieu de terrain a signé un contrat professionnel pour trois saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024", annonce l'OL sur son site officiel.



Ce jeune Bissau-Guinéen a pris part au tournoi de qualification à la CAN U20 en novembre dernier avec les Djurtus juniors et a joué 11 matchs avec l’équipe fanion de Dakar Sacré Cœur. Il suit les traces du défenseur Abdoulaye Niakhaté Ndiaye et du milieu de terrain El Hadj Ousseynou Ndiaye qui avaient rejoint le club français dans le cadre de son partenariat avec DSC. Ce dernier, débuté en 2015, a récemment été prolongé jusqu’en 2024.