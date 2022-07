OL : un international argentin dans le viseur

Pour oublier au plus vite une saison décevante ponctuée notamment d'une piètre huitième place au classement de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais s'active pour retrouver de l'allant et des joueurs capables de le porter plus haut. Après l'arrivée de John Textor en tant que nouvel actionnaire majoritaire, les Gones n'ont pas traîner à officialiser le retour au bercail d'Alexandre Lacazette. Et pour parfaire le tableau, un autre ancien a signé cette semaine puisque Corentin Tolisso s'est engagé pour cinq saisons. Mais Lyon ne veut pas s'arrêter en si bon chemin.

Pour cela, les recruteurs lyonnais s'attaquent cette fois à un secteur défensif particulièrement défaillant la saison dernière. L'obligation de recruter derrière est d'autant plus importante qu'avec le profil des joueurs qui arrivent, il faudra être solide sur ses bases arrières. Selon L’Équipe, Lyon aurait un œil sur Nicolas Tagliafico. Le latéral gauche argentin sera libre en juin 2023 et son club de l'Ajax Amsterdam est décidé à le vendre dès cet été pour un tirer quatre à cinq millions d'euros, selon le média.

Deux problèmes pour Lyon

Tagliafico est extrêmement courtisé, et c'est là l'un des problèmes majeurs de l'OL dans ce dossier. Déjà centre de l'attention de nombreux clubs lors du dernier mercato hivernal, l'homme de vingt-neuf-ans intéresse aussi le FC Barcelone, le Napoli ou encore le club anglais de Brighton. Autre désavantage : Lyon ne disputera pas de compétition européenne l'an prochain, chose que le défenseur n'apprécierait guère. Le quotidien sportif précise cependant qu'aucune offre concrète n'a pour l'heure atterri sur le bureau de l'Ajax. Tout reste donc possible.