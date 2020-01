La piste Karl Toko Ekambi prend de l’épaisseur à Lyon. Alors que L’Equipe faisait part, lundi soir, d’un intérêt de l’OL pour l’international camerounais, le quotidien apporte de nouvelles informations 24h plus tard. Selon le journal, une partie des dirigeants rhodaniens va en effet se rendre en Espagne mercredi afin de négocier avec Villarreal dans ce dossier. Ces dernières heures, la tendance semblait aller à une proposition de prêt avec option d’achat des Gones, alors que l’écurie espagnole préférerait un transfert sec au-delà de son prix d’achat (20M€). Nul doute que ce point sera l’une des clés des discussions à venir. Le club du président Jean-Michel Aulas a en tout cas grandement besoin de renforts devant, s’il veut bien figurer dans tous els tableaux. Lyon a perdu sur blessures Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, qui ne rejoueront plus cette saison. Si l’ancien Angevin, sous contrat jusqu’en 2023, venait à débarquer, la formation de Rudi Garcia verrait un profil différent renforcer ses rangs. Un profil, toutefois, très éloigné des deux éléments actuellement à l’infirmerie…