OL - Textor veut "gagner la Ligue des Champions"

Une présentation et des ambitions, déjà, bien affirmées. Lundi soir, l'OL a annoncé être en "négociations exclusives" avec la société de John Textor, Eagle Football Holdings, concernant le rachat des parts mises en vente en mars dernier par Pathé et IDG. En conférence de presse, ce mardi, le président Jean-Michel Aulas a parlé d'un "grand jour pour l'institution mais aussi pour tous les gens qui la composent", avouant son "immense plaisir" de présenter l'Américain. "John coche toutes les cases. Depuis le début il souhaite s'investir en ayant une collaboration permanente avec l'équipe de direction et moi-même", a clamé le président de l'OL, dans des propos retranscrits par RMC Sport.

Le rêve de triompher en Ligue des Champions

Avouant que le football serait au "cœur de notre développement futur", le président Aulas a exprimé l'idée d'être aussi efficace que "certain nombre de fonds souverain" arrivés dans le football ces dernières saisons. Textor, lui, s'est présenté comme un "bâtisseur" plutôt que comme un investisseur, un terme qu'il n'apprécie pas. Arrivant en tant que "ressource", l'Américain a mis en exergue son désir de triompher, à plus ou moins long terme. "On veut gagner des championnats, Jean-Michel veut revenir sur le devant de la scène européenne, moi je veux gagner la Ligue des Champions. J'espère qu'on va pouvoir rêver de ça", a-t-il commenté.

Le projet du PSG pas apprécié par Textor

Refusant de s'exprimer sur la question du futur de Peter Bosz, une décision qui doit être prise par Jean-Michel Aulas, Textor a en revanche adressé une pique au club de la capitale. "Je n'aime pas les projets comme le PSG. (...) Si on continue à faire ce que fait Jean-Michel depuis quelques années et qu'on y amène du divertissement et de la technologie on va pouvoir gagner plus d'argent qu'avec un investisseur qatari", a analysé l'Américain, qui espère battre les clubs-Etats avec une "combinaison de moyens financiers et de talent". Aulas, plus mesuré, a affirmé peu probable "qu'on puisse imaginer être chaque année l'adversaire le plus coriace du PSG", toute en fixant l'objectif de "revenir au plus haut niveau en championnat et en Coupe d'Europe. On n'est pas très loin. Cette année il nous a manqué un ou deux points", a-t-il estimé. Puis de préciser : "peut-être le point enlevé contre Marseille".



Engagé pour "trois ans minimum avec John Textor", le président de l'OL a partagé la vision de l'importance de la formation qui sera encore au centre du projet dès la saison prochaine. "Toute la colonnes vertébrale sera lyonnaise la saison prochaine. On va continuer, il y a eu des signatures de jeunes. J'attends une réponse de Rayan Cherki (en fin de contrat en juin 2023, ndlr). La formation est essentielle et on va continuer avec John", a affirmé le président de l'OL, qui s'attend à "beaucoup de sacrifice, de travail et de fatigue" lors des prochaines années. L'augmentation du capital de 86 millions d’euros sera par ailleurs "consacrée en partie au recrutement".