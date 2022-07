OL : Tagliafico a donné son accord au club

Nicolas Tagliafico a dit oui à l'OL. Dans le viseur de Lyon depuis plusieurs semaines alors que l'OL a déjà vu son premier choix, Tyrell Malacia, rejoindre Manchester United, le latéral de l'Ajax a pris sa décision. D'après des informations de Goal, il va s'engager pour les 3 prochaines saisons et rejoindra dès vendredi ses futurs coéquipiers, actuellement en stage aux Pays-Bas avant des oppositions contre Willem II et le Feyenoord, samedi et dimanche.

Tagliafico a pris le temps de décider

L'international argentin (39 sélections), vainqueur de la Copa America avec l'Abiceleste l'été dernier a beau demeurer sous contrat jusqu'en 2023 avec l'Ajax Amsterdam, son club lui a déjà trouvé un successeur, Owen Wijndal, qui s'est engagé pour près de 10 millions d'euros en provenance de l'AZ Alkmaar. L'hiver dernier, Tagliafico était annoncé proche du FC Barcelone, alors à la recherche d'un éventuel remplaçant à Jordi Alba, mais finalement, l'opération n'avait pu se faire, au grand regret de l’intéressé. "C’était une opportunité de rêve et ils ne m’ont pas aidé", avait-il pesté, concernant les dirigeants de l'Ajax, avant d'indiquer que son professionnalisme, très important, avait pu lui nuire dans ce dossier.

Après avoir disputé 29 matchs toutes compétitions confondues lors de l'exercice 2021-2022, barré notamment par la concurrence de Daley Blind, Tagliafico a pris le temps de la décision. En effet, Goal explique que c'est Bruno Cheyrou (responsable du recrutement de l'OL) qui a initié à nouveau des discussions après une attente de 10 jours afin d'obtenir une réponse rapide. Réponse qui, finalement, s'est avérée positive. Le montant du transfert devrait être de l'ordre de 4 millions d'euros.