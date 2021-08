Xherdan Shaqiri est heureux d'entamer une nouvelle épopée dans sa carrière à l'OL. Le joueur helvète a admis son enthousiasme lors de ses premiers mots accordés au site officiel de Lyon : "J'ai très hâte de commencer avec l'équipe et de découvrir le club. Le stade est fantastique, quand je l'ai vu je l'ai trouvé incroyable. Je me le suis imaginé rempli, ça va être incroyable ! J'espère que je vais pouvoir marquer devant mon nouveau public (...) Ils m'ont envoyé des messages depuis le monde entier".

"Des messages depuis le monde entier"



Le directeur sportif lyonnais Juninho a également apprécié l'arrivée du Suisse : "Cela faisait longtemps qu'on discutait avec lui. On avait besoin de ce joueur. Il va aussi nous apporter dans le vestiaire. Depuis notre première discussion, il a montré l'envie de venir chez nous. Il a fait les efforts. On est très contents. On espère qu'il sera dans le groupe le plus vite possible. C'est un compétiteur, on l'a vu durant l'Euro. Il va beaucoup nous apporter". L'expérimenté joueur (29 ans) va apporter son vécu au groupe rhodanien, qui affiche de grandes difficultés depuis le début de l'exercice.