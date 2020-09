Quelques jours après Fernando Marçal, l’Olympique Lyonnais vient de se séparer d’un autre de ses cadres. Le club rhodanien a accordé un bon de sortie à Rafael, et sans aucune compensation en retour. Le Brésilien a pris la direction de la Turquie et du club d’Istanbul Basaksehir, le tenant de la « Super Lig ».

L’OL a facilité son départ



« Rafael a exprimé sa volonté de retrouver un temps de jeu plus régulier et de découvrir un nouveau contexte en évoluant dans un autre championnat. L’Olympique Lyonnais est heureux d'avoir pu aider Rafael en acceptant de le libérer de sa dernière année de contrat et le remercie pour son professionnalisme et son état d'esprit », a indiqué l’OL dans son communiqué.



En cinq saisons passées dans le Rhône, Rafael (30 ans) a disputé un total de 139 rencontres et inscrit 2 buts. Un long séjour mais durant lequel l’ancien mancunien n’a pas été en mesure d’enrichir son palmarès. Le dernier trophée des Gones remontant à 2012. Pour rappel, Fabio, le frère de Rafael, continue, lui, d'évoluer dans le championnat français. Il joue au FC Nantes actuellement.