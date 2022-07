Huitième de Ligue 1 au terme du dernier exercice, l'Olympique Lyonnais a beaucoup à se faire pardonner. L'été du club rhodanien est d'ailleurs mouvementé à tous les étages puisqu'un nouvel actionnaire majoritaire a débarqué et que plusieurs recrutements ont déjà eu lieu. L'option prise pour le moment est de rappeler les vieux briscards tels qu'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Mais ce n'est peut-être pas tout...



La liste des revenants pourrait ainsi s'allonger puisque le nom de Miralem Pjanic revient désormais du côté du Groupama Stadium. C'est Gerard Romero qui a dévoilé l'information. Journaliste spécialisé dans l'actualité du FC Barcelone, celui-ci a indiqué que Bruno Cheyrou et les recruteurs lyonnais avaient ciblé le milieu bosnien. Un joueur par ailleurs bien connu de la maison lyonnaise pour y avoir évoluer entre 2008 et 2011 avant de filer à l'AS Rome.

Pas dans les plans de Barcelone



Arrivé à Barcelone à l'été 2020, le joueur de trente-deux ans n'est jamais parvenu à s'y imposer et a notamment été prêté au Besiktas la saison dernière. Même s'il indique vouloir gagner sa place dans l'équipe de Xavi, Miralem Pjanic pourrait bien être forcé d'aller voir ailleurs puisque le Barça a clairement indiqué qu'il ne comptait plus sur lui. Charge à l'Olympique Lyonnais de trouver les bons arguments pour le convaincre de revenir.