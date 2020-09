Révélée il y a quelques jours, la piste Facundo Pellistri est sur le point de se concrétiser du côté de Lyon. C’est ce que rapporte L’Equipe, en faisant part de sérieuses avancées dans les négociations entre le club rhodanien et la formation de Penarol, où évolue ce jeune et prometteur uruguayen de 18 ans.



Les Lyonnais avaient adressé une première offre de 5M€ pour ce stratège, mais elle a été jugée insuffisante. Après avoir vendu Betrand Traoré à Aston Villa (18.4M€), ils se sont résolus à enchérir en montant jusqu’à 7M€. Une proposition qui a de quoi faire réfléchir leurs interlocuteurs d’Outre-Atlantique. L’affaire a de bonnes chances de se concrétiser, d’autant plus qu’il y a déjà un accord de principe avec les représentants du joueur. Pellistri, qui peut évoluer à plusieurs postes en attaque, rejoindrait les Gones pour une durée de cinq ans.

L’OL n’oublie pas Lucas Paqueta

Pellistri pourrait ne pas être le seul sud-américain à déposer ses valises du côté du Groupama Stadium d’ici la fermeture du mercato (5 octobre). Lucas Paqueta, le milieu offensif de l’AC Milan, est également susceptible de renforcer l’équipe de Rudi Garcia. Même si le Brésilien n’est pas toujours titulaire chez les Rossonerri, cette option plait beaucoup en interne. Les pourparlers avec l’OL devraient être facilités par le fait qu’il partage le même agent que Jean Lucas et Bruno Guimaraes. Lyon passera à l’offensive sur ce dossier une fois qu’il aura bouclé une ou deux ventes. Memphis Depay, Houssem Aouar et/ou Moussa Dembélé sont toujours à même de bouger.