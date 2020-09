Rudi Garcia souhaite recruter un défenseur central supplémentaire, et ce ne sera pas Samuel Umtiti. Annoncé dans les petits papiers de l’OL, le joueur formé au sein du club rhodanien n’y fera pas son retour de sitôt. Jean-Michel Aulas a en effet assuré à Canal+, dimanche, que « Big Sam » ne viendrait pas. Reste à connaître la raison de ce dossier abandonné, entre la condition physique de l’intéressé, constamment gêné par son genou depuis des mois, et le salaire important qu'il touche en Catalogne.

Le président lyonnais a également précisé que Jeff Reine-Adélaïde, désireux de quitter le club, était plus proche du Hertha Berlin que de Rennes et que l’offre d’Arsenal pour Houssem Aouar était très insuffisante. Au sujet de ce dernier, The Times indique lundi que les Gunners vont revenir à la charge pour proposer plus que la trentaine de millions d’euros initiale. Côté arrivées, c’est du côté des Pays-Bas que Lyon pourrait se tourner.