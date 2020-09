OL : Paqueta sur les tablettes ?

L’Olympique Lyonnais risque de perdre un ou plusieurs de ses éléments offensifs d’ici la fermeture du marché des transferts. Aouar, Depay et Reine-Adélaïde sont tous susceptibles de bouger. Mais, face à cette menace, les dirigeants du club ne restent pas les bras croisés. Ils ont en vue d’autres joueurs pour compenser d’éventuelles pertes, dont un en particulier. À en croire le site de l’Equipe, le Rossonerro Lucas Paqueta serait sur leurs tablettes.



Paqueta (20 ans) est un joueur qu’apprécie beaucoup Juninho, le directeur sportif des Gones. Il le suivait avant même de prendre ses fonctions dans le Rhône, et aujourd’hui il est en train d’analyser la faisabilité d'un deal le concernant. Les négociations auraient même déjà débuté avec l’international auriverde (22 ans), et elles pourraient s’accélérer dans les prochains jours en fonction de l’évolution des évènements.

Milan demande 25M€ pour Lucas Paqueta

Enrôlé par l’AC Milan avec l’étiquette du nouveau Kakà, Paqueta n’a guère pu se mettre en évidence du côté de San Siro. Le joueur ne serait pas opposé à un nouveau challenge, et la direction rossonerra serait aussi prête à le libérer et pour un prix moins important que celui pour lequel elle l’a recruté. Lors des discussions pour le transfert de Ciprian Tatarusanu, Paolo Maldini aurait fait savoir à "Juni" qu'un accord est possible pour 25M€.



La somme en question n’est pas colossale, mais elle constituerait tout de même un record pour une acquisition du côté de Lyon. C’est pourquoi on a l'espoir de faire baisser ce montant. Et il ne sera question de passer à l’offensive que si y a des rentrées d’argent. Autrement dit, sans mouvements dans le sens des dépats, l’option Paqueta restera qu’une simple idée et Juninho devra encore attendre avant de pouvoir signer son compatriote.