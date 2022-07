OL : Paqueta ciblé par Manchester City

Vers un départ de Paqueta dès cet été ? Membre très important de l'effectif de l'OL, le Brésilien âgé de 24 ans n'est pas forcément contre cette hypothèse, mais désirerait surtout partir dans un club de haut standing, explique ce mercredi L'Equipe. Lyon, désireux de dégraisser son effectif dans un secteur de jeu déjà riche des présences de Tolisso, Faivre, Caqueret, Reine-Adelaïde, Thiago Mendes, Lepenant, Aouar et donc de Paqueta, n'est pas contre un départ de ce dernier, avec le rêve de possiblement battre le record de vente réalisée avec le transfert de Tanguy Ndombele à Tottenham (60 millions d'euros en 2018).

Guardiola voit Paqueta comme le successeur idéal de Silva

Alors que les Spurs avaient proposé 40 millions d'euros pour Paqueta l'hiver dernier, le club du président Aulas avait dû refuser, en raison du départ de Bruno Guimaraes vers Newcastle pour 50 millions d'euros. Toutefois, désormais, la donne est différente avec une porte plus qu'ouverte vers un départ. Et cela pourrait être en direction du Manchester City de Pep Guardiola. Ce dernier, particulièrement fan du profil du joueur, l'aurait placé en tête de sa liste afin de succéder à Bernardo Silva, qui serait désireux de quitter les Citizens lors de ce mercato estival. Pas emballé par la perspective de rejoindre Arsenal qui s'est positionné, Paqueta ne devrait partir vers City qu'à la seule condition d'un départ de Silva, précise L'Equipe.



Alors que Paqueta devrait commencer la saison de Ligue 1 sous le maillot de l'OL (dès le 5 août prochain face à Clermont) Jorge Mendes, l'agent de Bernardo Silva, multiplierait les démarches, surtout en Espagne (FC Barcelone, Real Madrid) afin de trouver une porte de sortie au milieu de terrain sous contrat jusqu'en 2025 avec les Citizens. A 27 ans, la valeur marchande de Silva est estimée à 80 millions d'euros par Transfermarkt. Les Citizens, qui affronteront Liverpool ce samedi lors du Community Shield, se sont déjà renforcés avec les arrivées d'Erling Haaland, Stefan Ortega, Kalvin Philipps et Julian Alvarez.