Auteur de 21 buts et 5 passes décisives en 35 apparitions cette saison, Moussa Dembélé présente un bilan statistique plus qu'honorable avec l'Olympique Lyonnais cette saison, malgré des critiques récurrentes sur son rendement. Jean-Pierre Papin n'a pas apprécié ce traitement. L'ancien Ballon d'Or clame clairement son estime pour le buteur des Gones.

Papin sur Dembélé : "Il a toute la panoplie de l'attaquant moderne"

«J’aime beaucoup ce style d’avant-centre. Quand on a un bestiau comme Dembélé devant, il faut jouer pour lui, ce qui ne se faisait pas suffisamment lors de la première partie de la saison, a expliqué l'ex-buteur emblématique de l'Olympique de Marseille.



"Il est bon de la tête, puissant, il a toute la panoplie de l’attaquant moderne et son ratio occasions/buts est meilleur que les saisons précédentes, il est plus influent pour son équipe », a conclu l'ancien international français. Des propos forts qui ne devraient pas laisser le buteur lyonnais insensible.