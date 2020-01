Le dossier Lucas Tousart est bien parti pour tenir en haleine les supporters lyonnais jusqu’au bout du Mercato hivernal. La semaine dernière, RMC Sport évoquait une offre d’un peu plus de 20 millions d’euros (bonus compris) du Hertha Berlin refusée par l’Olympique Lyonnais. Avec, à l’occasion d’un autre rendez-vous, la promesse d’une nouvelle offre à venir de 23 millions d’euros hors bonus. D’abord ferme avant d’ouvrir très légèrement la porte, le discours de Jean-Michel Aulas ne semble, lui, pas très clair. Une chose semble à peu près certaine : le club allemand n’a pas lâché dans ce dossier. FootMercato indique en effet lundi qu’une nouvelle rencontre est prévue dans la journée entre les dirigeants des deux clubs.

L’OL ouvrira la porte à 30 millions d’euros

La formation allemande, battue sèchement par le Bayern Munich (0-4) dimanche, devrait transmettre une nouvelle offre à cette occasion. Celle évoquée par RMC Sport il y a une semaine ? Impossible de le savoir. Reste que l’OL devrait ouvrir la porte à un départ en cas de proposition comprise entre 30 et 35 millions d’euros. Toujours selon le site, Naples et la Roma se sont également renseignés sur l’international Espoirs ces dernières semaines, alors que l’ancien Valenciennois aimerait rester. Mais à ce rythme-là, le milieu défensif va devoir se faire une raison. Et l’OL lui trouver un remplaçant, la piste menant à Jean-Michaël Seri étant la plus évoquée pour le moment malgré la complexité du dossier.