Parti de l'OL en juin 2019 vers Tottenham pour la somme record de 60 millions d'euros, hors bonus, Tanguy Ndombélé est de retour. Prêté par les Spurs jusqu'au terme de la saison (sous la forme d’un prêt payant d’un montant de 1,42 M€, assorti d’une option d’achat), il a confié son impatience de débuter sous la direction de Peter Bosz, alors que Lyon se déplacera à Monaco, dès samedi pour la 23ème journée de Ligue 1 (21 heures). La stabilité n'a pas été la composante la plus évidente lors de son aventure en Premier League puisque l'international français a connu pas moins de 5 coachs - Pochettino, Mourinho, Mason, Nuno Espirito Santo, Conte - en deux saisons et demie.

"Revenir ici, c'est le mieux"

Pour autant, le milieu de terrain n'a pas souhaité rejeter la faute sur les autres. "Mais ce n'est pas la faute des entraîneurs si j'ai eu un peu de mal à Tottenham. C'est le bon moment pour moi. Pour mon adaptation, revenir ici, c'est le mieux. J'ai hésité : je suis sorti par la grande porte, et en revenant je prends un risque", a-t-il expliqué en conférence de presse. Puis de confirmer avoir été une cible d'intérêt pour d'autre écuries. "Il y a eu des discussions avec pas mal de clubs. C'est vrai qu'entre les discussions et l'acte, il y a beaucoup de choses. Lyon est un club que je connais. Lorsque je pèse le pour et le contre, je vois que j'ai trois mois et demie avant que la saison ne se termine", a-t-il assumé.



Estimant être devenu un "meilleur joueur" depuis son départ, du fait de l'expérience, Ndombélé a confié son impatience quant à des possibles débuts. "Je pense que je suis prêt, je sais que je n'aurais pas de temps, il faut que ça aille vite". Dès samedi à Monaco pour que l'OL puisse possiblement enchaîner un quatrième succès consécutif en Ligue 1 ?