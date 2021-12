L'Olympique Lyonnais devrait se montrer actif lors de la prochaine fenêtre de mercato. Cet hiver, le club de Jean-Michel Aulas veut modifier quelque chose en attaque et a pour cela déjà noué de très sérieux contacts avec Sardar Azmoun. Mais l'Iranien n'est pas le seul objectif des Gones qui aimeraient aussi tenter leur chance dans le dossier menant à Anthony Martial.



En manque de temps de jeu du côté de Manchester United, l'attaquant tricolore veut retrouver des sensations dans un autre club, avec comme objectif de jouer et de montrer à Didier Deschamps qu'il faudra compter sur lui lors de la prochaine Coupe du monde. Selon RMC, c'est "probablement en prêt" que Martial quittera les Red Devils. Et Lyon a levé la main pour l'accueillir.

Lyon, trop mal classé ?

Le problème pour Peter Bosz et son équipe, c'est que les résultats ne suivent pas vraiment cette année, notamment en Ligue 1. De fait, le challenge ne devrait pas être suffisamment attrayant pour Anthony Martial. À moins qu'une place de titulaire quasi assurée dans un club français disputant la Ligue Europa ne le tente.