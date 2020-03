Après une période compliquée au début de l’année, l’Olympique Lyonnais est en train de bien redresser la barre. Les Gones se sont relancés et parmi les acteurs de ce rebond il y a Marcelo. L’arrière brésilien de 32 ans multiplie les prestations convaincantes dans son secteur et celles-ci tranchent avec ce qu’il montrait il y a encore quelques mois quand il est systématiquement pris à partie par les supporters. Une relation compliquée avec le public du Parc OL et qui a failli provoquer une rupture. C’est ce qu’il a lui-même confié dans un entretien accordé au Parisien.

Marcelo ne voulait pas partir sur un échec

« J’avais envie de partir de Lyon. C’était une situation très difficile pour moi, a reconnu l’ex-joueur du Besiktas. Puis j’ai réalisé que ce n’était pas le moment de faire ça. J’ai aussi parlé avec le président, avec Juninho. Ils m’ont beaucoup encouragé. Ils m’ont donné la force de continuer. Si j’étais parti, je n’aurais pas réglé le problème. Il aurait toujours été là. L’histoire ne pouvait pas se terminer ainsi. C’est pour ça que j’ai décidé de rester. Les moments de doute, ça fait avancer ». Tout est rentré dans l’ordre aujourd'hui et Marcelo a disputé l’intégralité des dix dernières rencontres de la formation rhodanienne.



Questionné sur son état d’esprit actuel, le Brésilien a assuré qu’il se sentait « bien ». « Je suis libre dans ma tête, a-t-il ajouté. Je me sens fort. Vous savez, tout ça m’a rendu plus fort. La négativité, les mauvaises influences, ça m’a donné de la force, a-t-il révélé. Aujourd’hui, tout ça est derrière moi. Je veux profiter de ce moment-là dans ma vie». Une période qu’il savourerait encore plus ce mercredi soir en cas de qualification pour la finale de la Coupe de France contre le PSG.