Seulement huitième du classement après 17 journées, l’Olympique Lyonnais compte déjà 12 points de retards sur le podium. Pour espérer ne pas vivre une nouvelle saison sans compétition européenne, les Gones vont devoir se réveiller, et Laurent Blanc, le nouvel entraîneur, compte sur le mercato pour renforcer un effectif qui a affiché ses limites en 2022. Dans cette optique, Dejan Lovren est venu apporter son expérience à une arrière-garde qui en manquait cruellement. Mais avant de penser à recruter d’autres joueurs, les dirigeants rhodaniens vont chercher à dégraisser, comme le révèle Foot Mercato.

Dégraissage au milieu

Bruno Cheyrou, le directeur sportif, compte faire le ménage et les joueurs visés sont d’ores et déjà connus. Tout d’abord, on retrouve Romain Faivre, recruté il y a un an en provenance de Brest, et qui affiche un ratio bien inférieur à ce qui était attendu (28 matchs, trois buts, une passe décisive). De plus, on retrouve Jeff Reine-Adélaïde, le milieu de terrain gravement blessé à deux reprises depuis son arrivée à l’OL. Ce dernier, acheté pour 24 millions d’euros à Angers, ne voit pas les choses de la même manière, et compte bien prouver qu’il peut à nouveau s’imposer sous le maillot lyonnais. De quoi promettre un mercato agité, dans le sens des départs comme des arrivées.