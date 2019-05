OL-Lopes: "Je ne sais pas ce qu'il se passe"

Anthony Lopes, en fin de contrat l'an prochain avec l'OL, n'a pas de nouvelles à propos de son avenir (comme il l'a indiqué lundi à RMC Sport): "Je ne sais pas ce qu’il se passe, c'est entre les mains du président. Mon dossier est sur son bureau depuis décembre, au moins... Rien n’a avancé, mes conseillers me tiennent au courant. Je me concentre sur cette fin de saison, et puis on verra cet été. Il n'y a eu qu'une seule réunion entre mes représentants et le club." Le portier des Gones assure enfin que l'identité du futur coach n'aura "aucun impact" sur sa décision.