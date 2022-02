OL : Les ambitions d'Aulas pour le futur du club

Aulas veut accélérer pour la prolongation de Cherki

Septième de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais reste sur une performance très aboutie réalisée contre l'OGC Nice de Christophe Galtier avec un succès net sur le score de 2 à 0. Désormais situé à 5 points de la troisième place occupée par les Aiglons, Lyon nourrit des ambitions sur le plan du mercato et Jean-Michel Aulas s'est exprimé ce mercredi lors d'une conférence de presse téléphonique.. Le milieu de terrain, formé au club et parti depuis la saison 2017-2018, est devenu une pièce importante du côté de Grenade, en Liga, avec déjà 19 matchs disputés cette saison au sein de l'actuel 17ème du championnat d'Espagne."On l’a contacté pendant la trêve et il nous a dit ce qu’il a dit récemment lors d’une interview.a confié le président de l'OL dans des propos relatés par RMC Sport. Rayan Cherki, lui, sera en fin de contrat en juin 2023 avec Lyon mais va devoir s'armer de patience puisqu'il sera absent durant les 3 prochains mois en raison de sa blessure subie face à Monaco, le 5 février dernier - une fracture non déplacée du 5ème métatarse. "Il faut qu’on accélère pour le prolonger (…) Une blessure peut lui faire prendre de la maturité. Tous les ingrédients sont réunis pour profiter malheureusement de ce moment pour prolonger l’aventure", a jugé le président de l'OL.

N'ayant toujours pas digéré certaines sanctions, et notamment dans le cadre du OL-OM rejoué le 1er février dernier (2-1), il a dénoncé une grande incompréhension. "Dans l'affaire OL-OM, l'OL est floué par la LFP, par Marseille et par la FFF. Le match a été arrêté dans les circonstances que l'on connaît, on a pris un point de pénalité qui nous empêche d'être cinquièmes seuls, ce (mercredi) matin, mais l'incompréhension est totale. Celui qui a jeté la bouteille n'est pas Lyonnais, il a été reconnu coupable à 100 % par la justice, sanctionné, et derrière on vient nous faire porter une responsabilité très grave sur le plan économique. J'ai été aussi personnellement sanctionné dans des circonstances anormales", a jugé Aulas (L'Equipe), qui a écopé de cinq matches ferme à la suite de ses propos envers l'arbitre du match OL-OM, arrêté le 21 novembre dernier.