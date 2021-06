OL : Les adieux de Depay

Le 19 juin dernier, Memphis Depay postait un message sur les réseaux sociaux pour annoncer sa signature pour deux saisons avec le FC Barcelone. Six jours après, le Néerlandais a de nouveau posté quelques mots accompagnés d'une vidéo, cette fois à l'attention de l'Olympique Lyonnais, de son président Jean-Michel Aulas, et de l'ensemble des supporters.

"Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, les fans, la ville, les personnes qui travaillent dans les coulisses du club, merci pour ces quatre ans et demi fantastiques." Actuellement avec les Pays-Bas pour disputer l'Euro, Memphis Depay continuent : "Nous avons partagé de fabuleux moments tous ensemble et je ne les oublierai jamais. Un énorme merci d'avoir apprécié l'homme que je suis."

@OL @JM_Aulas the fans, the city, the people that working for the club behind the scenes, thank you for an amazing 4 and half years.



We’ve shared beautiful moments together and I will never forget them.



Thank you so much for always appreciating who I am!



🦁❤️💙 pic.twitter.com/MldHhdpRNr

— Memphis Depay (@Memphis) June 25, 2021