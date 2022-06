OL : Lepenant s'engage avec le club

L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer la signature du milieu de terrain de Caen et international français U20, Johann Lepenant, pour 5 saisons soit jusqu’au 30 juin 2027", peut-on lire sur le site officiel du club, qui indique également que le montant du transfert était de l'ordre de 4,25 millions d’euros auquel "2,5 millions de bonus, ainsi qu’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future" pourraient s'ajouter.



🚨 Le jeune international U20 Johann Lepenant rejoint la #TeamOL ! Contrat de 5 ans pour notre nouveau Gone 🦁#Lepenant2027

➡️ https://t.co/tjKkWwWvpI pic.twitter.com/RXxXJYqkR0



— Olympique Lyonnais (@OL) June 22, 2022

Une nouvelle et troisième recrue pour l'OL. Après les arrivées d'Alexandre Lacazette et Rémy Riou, le jeune Johann Lepenant (19 ans) est venu garnir les rangs de l'effectif dirigé par Peter Bosz, ce mercredi soir.. Récemment vainqueur du tournoi Maurice Revello avec l’équipe de France U20, il avait adressé un message aux supporters de Caen quelques heures avant l'officialisation de son transfert à Lyon. "Voilà c’est le moment pour moi de vous annoncer officiellement qu’après six magnifiques saisons passées ici à Malherbe je vais quitter le club pour rejoindre un nouveau projet. Je tenais à remercier tout le club et toutes les personnes avec qui j’ai pu travailler durant ces six ans (coach, éducateur, staff, bénévoles) qui m’ont permis de grandir en tant qu’homme. Ils m’ont permis aussi de franchir des étapes et de réaliser certains rêves", a-t-il assuré.