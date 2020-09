OL - Le coup de gueule d'Aulas sur les rumeurs de départ

Jean-Michel Aulas s'est fendu d'une sortie tranchante sur Twitter. Excédé par les rumeurs de départ entourant l'OL, Le cacique rhodanien a asséné que son club n'a pas besoin de liquidités, lui qui a très peu goûté un article de l'Equipe évoquant une probable arrivée de Jeff Reine-Adelaïde (22 ans) à Rennes pour 20 millions d'euros.

⁦@OL⁩ vous voyez nos joueurs partir sans que ns imposions nos prix?C 1 pari que allez perdre !Pourquoi penser que nous avons besoin de liquidités ? C mal nous connaître 😉 https://t.co/79OSrx7Tj3 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 7, 2020

"Vous voyez nos joueurs partir sans que nous imposions nos prix? C'est un pari que vous allez perdre! Pourquoi penser que nous avons besoin de liquidités? C'est mal nous connaître", a ainsi tonné le dirigeant rhodanien. Pour rappel, l'OL ne jouera pas de Coupe d'Europe cette saison et pourrait vendre Depay au Barça (ou à la Roma) à un an de la fin de son contrat. Houssem Aouar et Bertrand Traoré seraient également sur le marché.