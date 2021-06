Les Lyonnais font clairement fantasmer le club de Madrid ! L'été dernier, Moussa Dembélé avait fait un passage à l'Atlético Madrid dans le cadre d'un prêt pour trouver du temps. Pas conservé par le club espagnol, l'attaquant franco-malien fait son retour dans le Rhône après quelques mois.



Attiré par les joueurs lyonnais, l'Atlético de Madrid voudrait bien piocher à nouveau dans le club de Jean-Michel Aulas. Le champion d'Espagne serait sensible à une cible au milieu de terrain. Houssem Aouar intéresserait l'écurie de Liga pour le mercato estival.

Pas encore d'offre

D'après les informations du 10 Sport, l'Atlético de Madrid aurait pris des renseignements au sujet du milieu de terrain lyonnais, Houssem Aouar. Le champion d'Espagne n'aurait pas encore transmis une offre à Jean Michel Aulas pour un éventuel transfert. Suivi notamment par la Juventus et Arsenal, il possède une véritable cote sur le marché des transferts.



Cette saison, le milieu de terrain de l'OL s'est distingué par des prestations mitigées. Il a souvent été relégué sur le banc à cause notamment de sa méforme physique en cours de la saison. Toutes compétitions confondues, Houssem Aouar a disputé 33 matchs en marquant 8 buts et en délivrant 4 passes décisives.



