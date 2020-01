Bien que libre de tout engagement depuis la fin de son aventure au Stade Rennais, Hatem Ben Arfa ne s’est pas encore trouvé un nouveau club. Entre les pistes qui ne semblent pas l’intéresser et d’autres qui ne réussissent pas toutes les conditions pour un transfert, l’ancien international est contraint de patienter. Il existerait cependant une destination qu’il serait enclin à emprunter dès que possible si jamais elle venait à se présenter à lui. Celle qui mène à son ancien club de l’OL.

Ben Arfa attend un appel d'Aulas

Selon Téléfoot, le milieu offensif de 32 ans serait très heureux de retrouver les Gones. Il attend juste un appel de la part de Jean-Michel Aulas pour dire oui et s’offrir un dernier grand challenge dans sa carrière. Un souhait qui se respecte, mais qui pour l’instant ne serait pas complètement réciproque. Certes, les dirigeants lyonnais l’ont aussi dans leur viseur, mais ils sont réticents à l’idée de passer à l’offensive. L’OL tente d’explorer d’autres options, avec moins d’inconnues ou d’interrogations que celle que présente HBA en ce moment.