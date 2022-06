OL : Lacazette, retour imminent

Il y a quelques semaines, Jean-Michel Aulas n'avait pas masqué l'ambition de l'OL en ce qui concerne l'attaque. "On continuera jusqu'au bout de discuter avec Alexandre Lacazette, c'est un souhait pour nous. On continuera tant que c'est possible de l'avoir". En fin de contrat avec Arsenal le 30 juin prochain, le joueur formé à Lyon va effectuer son retour, d'après les informations de L'Equipe. Les deux parties se sont accordées sur les conditions salariales et l'attaquant, lui, a changé d'avis sur un point alors qu'il avait initialement conditionné un éventuel retour à Lyon à une qualification en Coupe d’Europe.

Un salaire très probablement divisé par 2 pour Lacazette

La décevante 8ème place des joueurs de Peter Bosz en Ligue 1 n'a donc pas eu d'incidence sur le choix de l'international français. 5 ans après, il va revenir après une opération plutôt longue à se mettre en place. En effet, le quotidien explique que les contacts entre les deux parties remontent à la fin de l'automne, même si à ce moment Lacazette avait mis en avant qu' "une nouvelle absence de l'OL en Ligue des Champions serait rédhibitoire". Ancien meilleur buteur (27 buts) et meilleur joueur de Ligue 1, en 2015, Lacazette pourrait possiblement diviser par deux son salaire par rapport à celui touché avec les Gunners (plus de 10 M€ annuels).



Il devrait endosser le rôle de leader dans une formation de l'OL qui fera la part belle à la formation maison, avec les présences de Maxence Caqueret, Lukeba, Malo Gusto et Rayan Cherki. Premier buteur au Groupama Stadium, en janvier 2016 face à Troyes, Lacazette pourrait prétendre à grimper sur le podium des buteurs historiques de l'OL. Actuellement, il se situe à la 4ème position avec 129 buts en 275 matchs. Serge Chiesa (134 buts), Bernard Lacombe (149 réalisations) et Fleury Di Nallo (222 buts) sont devant lui.