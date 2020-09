OL : La réponse sèche de Garcia à Reine-Adelaïde

"Comment j'encaisse mon temps de jeu depuis la reprise ? Mal. La frustration est très présente. Je ne comprends pas ma gestion. Ces propos très directs lâchés en début de semaine sur RMC par Jeff Reine-Adelaïde ont agacé Rudi Garcia. L'entraîneur de l'OL a répondu à son milieu de terrain, estimant qu'il n'a pas à faire passer ses revendications personnelles au-dessus des intérêts collectifs.

"Une déclaration qui relève d'une démarche individualiste"



« Si on fait passer notre ego après tout le reste, on peut envisager des résultats. La seule déception, c'est que cette déclaration relève d'une démarche individualiste et il ne faut pas que ça nuise au groupe. Je veillerai à cela », a lâché le technicien sur Téléfoot, tandis que Juninho, directeur sportif du club, avait opté pour un discours un peu moins musclé afin de rassurer son joueur.