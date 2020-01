L’OL a visiblement décidé de passer à la vitesse supérieure sur le marché des transferts, conscient que le 31 janvier approche à grands pas. Vendredi matin, France Football annonçait en effet que l’arrivée de Karl Toko Ekambi était en très bonne voie pour un montant de 20 millions d’euros, visiblement dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Mais ce n’est pas tout, puisque quelques heures plus tard, L’Equipe fait le point sur le dossier Tino Kadewere. Les Gones ont déjà fait une offre de l’ordre de 7 millions d’euros avec bonus et pourcentage à la revente pour le buteur du Havre (24 ans), qui avait été refusée par les dirigeants normands.

L’OL prêt à céder Gouiri pour récupérer Kadewere ?

Mais selon le quotidien, le club rhodanien poursuit les discussions avec son homologue de Ligue 2, et une nouvelle proposition tournant autour des 15 millions d’euros aurait été transmise, rapprochant forcément les positions des deux clubs. Les obstacles restent toutefois multiples comme le rappelle L’Equipe : l’OL doit composer avec la concurrence de clubs anglais et Le Havre veut conserver son joueur en prêt jusqu’à la fin de la saison. L’écurie du président Aulas, elle, le veut dès cet hiver, et serait prête à intégrer Amine Gouiri dans la transaction, sous forme de prêt. Mais l’attaquant de 19 ans souhaite rester au sein de son club formateur après avoir repoussé une proposition de Nîmes. Quoiqu’il en soit, Lyon est prêt à investir près de 40 millions d’euros pour pallier les absences de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde. Reste à savoir si les investissements en question seraient judicieux, notamment pour le Zimbabwéen, malgré ses 18 buts en 20 matchs cette saison.