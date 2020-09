OL - Juninho : ''Benzema, ce serait un rêve''

Et si Karim Benzema achevait sa carrière dans son club formateur de l’Olympique Lyonnais ? Cela pourrait ne jamais se produire, mais l’hypothèse en question existe bel et bien aujourd’hui. L’intéressé n’y est pas vraiment opposé, même s’il reste très attaché à son équipe actuelle du Real Madrid, et le club rhodanien est aussi ouvert à cette possibilité. Juninho, le directeur sportif, l’a reconnu ce mardi à l’occasion d’une intervention sur RMC Sport.



Par le passé, le Brésilien avait déjà exprimé son admiration envers l’attaquant français. Il l’a fait de nouveau, en indiquant que ça serait « un rêve » de le faire revenir à Lyon. « C’est le rêve de tout le monde ici de le voir revenir chez nous pour faire peut-être deux saisons, jouer la Ligue des champions avec nous, marquer des buts, nous aider à avoir de bons résultats, être un leader, porter le brassard, apporter toute son expérience avec ses quatre victoires en C1, dont il est l’un des meilleurs buteurs », a-t-il déclaré. Juninho : « Pour Benzema, il faudra qu’on fasse un effort »

Tout en parlant d’un éventuel come-back, Juni se veut réaliste par rapport à la concrétisation de ces retrouvailles. Il ne veut pas non plus de donner de faux espoirs aux fans de l’équipe. « Est-ce qu’on va réussir ou pas ? Je ne sais pas. Bien sûr, il va falloir un effort car on ne peut pas payer le salaire qu’il touche au Real Madrid. On attend le bon moment pour mettre le projet sur la table », a-t-il concédé, avant de rappeler qu’il « y a beaucoup de respect » entre eux. « On a joué ensemble, je l’ai connu quand il est arrivé chez les pros à 17 ans, on s’entendait très bien à la différence de ce que les gens pensaient à l’époque et je pense l’avoir beaucoup aidé par rapport aux discussions qu’on avait à l’époque. C’est quelqu’un avec un talent incroyable. Avec toute son histoire, c’est un rêve pour nous », a ajouté l’ancien capitaine des Gones.



Aujourd’hui, Benzema a 32 ans. L’OL ne pourra pas forcément l’attendre éternellement, mais Juninho avoue ne pas être trop pressé : « Aujourd’hui, il est encore très performant. C’est intéressant, même pour lui, s’il accepte de revenir, de ne pas arriver vraiment sur la phase descendante. Mais je pense que c’est quelqu’un qui fait beaucoup attention à lui physiquement et qui a des capacités physiques importantes. »