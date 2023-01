OL : Jeffinho s'engage enfin avec les Gones

Depuis le début du mois de janvier et du mercato, le recrutement de l'ailier brésilien Jeffinho à l'OL était prévu. Finalement, son arrivée a été actée ce mardi 31 janvier, dernier jour du marché des transferts. Le Brésilien de 23 ans arrive en provenance de Botafogo où il a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives. Après avoir manqué le recrutement de l'autre brésilien Joao Gomes, le board lyonnais s'est donc penché sur Jeffinho qui a accepté de rejoindre le Rhône. Un transfert qui a été grandement facilité par la présence de John Textor. L'Américain est désormais l'actionnaire majoritaire des deux clubs depuis son rachat de l'Olympique Lyonnais à la fin de l'année 2022. Il arrive en renfort après les départs de Karl Toko Ekambi (Stade Rennais) et Tête (Leicester City). Le prix s'élèverait à 10 millions d'euros plus 2,5 de bonus possibles.