L'heure de l'envol pour Houssem Aouar ? Même si il n'a pas toujours été un titulaire indiscutable cette saison, le milieu de terrain a cumulé 36 apparitions en Ligue 1, pour un bilan de 6 buts et 3 passes décisives. Au sein d'un OL très décevant et 8ème du championnat de France, le joueur a terminé l'exercice 2021-2022 de belle manière sur le plan individuel avec 3 buts et 1 passe décisive lors des cinq dernières journées de Ligue 1. Courtisé par de nombreux clubs européens dont le Betis Séville (d'après Foot Mercato) qui rêverait de l'associer à Nabil Fékir, Aouar ne laisserait pas indifférent sur le marché.

Lyon "favorable" à un départ d'Aouar



RMC Sport explique ce mercredi que la Real Sociedad, autre club de Liga, mais également un club qualifié pour la Ligue des Champions en Italie (l'AC Milan, l'Inter Naples ou la Juventus Turin donc) et au moins deux clubs anglais seraient sur les rangs afin de possiblement accueillir le joueur de l'OL. Désireux de "pleinement exploiter son potentiel et atteindre ses objectifs" Aouar va se donner le temps de la réflexion avant de faire son choix mais il n'écarterait aucune piste concernant son futur.



La source indique également que du côté des dirigeants de l'OL, la position est "favorable" à un départ du milieu de terrain, dont la valeur marchande est estimée à 30 millions d'euros sur le site spécialisé Transfermarkt. Il y a de cela deux ans, cette même valeur était de 55 millions d'euros. Un signe clair du déclin sportif vécu par le joueur, qui plaît toujours autant, mais à des clubs moins huppés que le Manchester City de Pep Guardiola contre lequel il avait brillé lors du Final 8 de la Ligue des Champions, en août 2020 (1-3).