OL / Houssem Aouar : « Je ne suis pas encore parti ! »

Au bout d’une brillante campagne en Ligue des Champions réussie avec son club, Houssem Aouar est fortement pressenti pour quitter l’Olympique Lyonnais. Le talentueux milieu de terrain est annoncé chez les meilleurs d’Europe, et en particulier la Juventus et Manchester City. Pourtant, l’intéressé assure qu’il n’a encore rien décidé et qu’il est possible qu’il effectue une autre saison avec les Gones.

Aouar fait durer le suspense

Dans un entretien accordé à L’Equipe, et alors qu’il lui a été demandé si changer de clubs à un an de l’Euro était vraiment une bonne idée, Aouar a rétorqué : « Je ne suis pas encore parti ». Il a également livré la même réponse à la remarque selon laquelle il pourrait faire ses adieux à l’OL dans un stade vide en raison de la situation sanitaire. « Je ne me pose pas cette question », a-t-il enchéri. Des déclarations qui ont de quoi donner beaucoup d’espoirs aux supporters rhodaniens.

S’il y a un doute concernant le maillot avec lequel Aouar évoluera durant la saison 2020/2021, la certitude est qu’il portera celui de l’Equipe de France quoi qu’il arrive vu qu’il vient d’être convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement du mois de septembre. Une première convocation qui l’a rempli de joie : « [Je suis] heureux de voir que le fait d'avoir bien bossé et bien progressé avec l'OL a été récompensé (…) Je vais rejoindre Clairefontaine étant conscient que je serai au contact de grands joueurs. Ce sera ma première, alors je vais forcément rester discret. Mais sur le terrain, à l'entraînement, je serai à 200 %. »



"Aouar a plus de continuité dans ses performances"