C'était dans l'air depuis plusieurs jours et Juninho, le directeur sportif de l'OL, annonçait même un transfert "fait à 95%". C'est désormais officiel.comme l'a annoncé le club rhodanien via un communiqué ce jeudi. Après avoir satisfait à la visite médicale, le joueur de 22 ans s'est engagé pour quatre saisons et demi avec l'OL, pour un montant de 20 millions d'euros (plus 20% d'intéressement à la revente). Il débarquera au club à l'issue du tournoi de qualification pour les prochains JO qu'il dispute actuellement avec la sélection olympique brésilienne, le 10 ou 11 février prochain.« L’Olympique Lyonnais se réjouit de la signature de Bruno Guimaraes qui poursuit la tradition brésilienne à l’OL,.», explique Lyon sur son site officiel, en précisant que le milieu de terrain était « sollicité par de nombreux clubs, dont l'Atlético Madrid ».