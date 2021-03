Ce dimanche face au Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais a coulé (2-4). Après cinq premières minutes sérieuses, le club rhôdanien a concédé l'ouverture du score sur un but inscrit par Kylian Mbappé, tandis que Mattia De Sciglio était directement impliqué sur l'action. Une nouvelle erreur et une prestation globale très décevante pour le latéral droit. Malgré la performance une fois encore très moyenne de la part de l'Italien, l'OL pense à le conserver.



Prêté par la Juventus, De Sciglio n'apporte donc pas les garanties espérées. Bien qu'aligné parcimonieusement par Rudi Garcia, l'homme de vingt-huit ans ne parvient pas à convaincre et pourtant... Les dirigeants de l'Olympique Lyonnais seraient en pleine réflexion concernant son avenir. Comme le précise la Gazzetta dello Sport, c'est surtout parce que Mattia De Sciglio ne couterait pas trop cher à l'OL, que le club pourrait décider de le signer pour de bon.



De son côté, le Transalpin a déjà fait comprendre à Jean-Michel Aulas qu'il était prêt à poursuivre l'aventure du côté du Groupama Stadium, lui qui n'avait plus de temps de jeu à la Juventus et dont les supporters avaient dit leur joie de le voir partir vers Lyon en début de saison.