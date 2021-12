En dépit des résultats décevants de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, Peter Bosz restera l'entraîneur du club rhodanien après la trêve hivernale. C'est ce qu'a annoncé Jean-Michel Aulas dans un entretien accordé à L’Équipe, ce jeudi. "On a passé un peu de temps avec Peter pour lui livrer nos réflexions, ainsi que certaines solutions. Voilà : il n'y a aucune chance que Peter ne soit pas là jusqu'à fin février. Je nous laisse les deux mois de janvier et février pour revenir dans le Championnat et peut-être la Coupe, si on a le bonheur de pouvoir la continuer. Peter est un très, très bon coach. Il continue de correspondre au profil du coach que l'on souhaite à l'OL. On est très en retard en L1, mais ce n'est pas rédhibitoire. Avec notre match en retard, on est potentiellement à six points du podium".

Pas d'ultimatum, vraiment ?

Évoquant l'annonce du départ de Juninho comme l'une des explications à la mauvaise passe actuel, le boss de l'OL assure que le technicien néerlandais n'a pas d'ultimatum. "On a conforté Peter, mais sans lui donner d'ultimatum. Vous savez très bien que l'argument le plus convaincant à donner aux journalistes et aux consultants, dans ces cas-là, est de se donner une dizaine de matches pour faire le point. Ou ce sera la même chose, dans la deuxième partie du classement, et il faudra réfléchir éventuellement à une solution alternative, ou on se redressera. Et je sais qu'on va le faire ». Le message est passé.