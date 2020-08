Tout juste nommé entraîneur du FC Barcelone après le départ de Quique Setién, Ronaldo Koeman est prêt à faire parler son réseau. L'arrivée du technicien néerlandais, ancien joueur du club, dessine de nouvelles perspectives pour un mercato qui s'annonce agité. Après une saison jugée catastrophique, et conclue par une humiliation en Ligue des champions (défaite 2-8 contre le Bayern Munich), le Barça doit se renforcer dans toutes les lignes. Et l'ancien sélectionneur des Pays-Bas a des noms en tête.

Memphis Depay, premier coup de Koeman ?

Selon les informations du média RAC1, Ronald Koeman souhaiterait ainsi attirer Memphis Depay en Catalogne. Maillon fort de l'Olympique Lyonnais, l'ancien joueur de Manchester United a vécu une épopée fantastique avec le club rhodanien sur la scène européenne, mais son avenir reste indécis. Koeman, qui lui a donné les clés de l'attaque des Pays-Bas avec un rôle de faux numéro 9 lorsqu'il était sélectionneur des Oranje, estimerait que son profil pourrait bonifier l'animation offensive des Blaugrana. Un constat étonnant si l'on considère Memphis Depay comme un énième joueur axial, dans un secteur qui compte déjà Lionel Messi et Antoine Griezmann dans ce registre d'attaquants libres.