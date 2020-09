Memphis Depay a effectué une mise au point inattendue sur son futur après des propos assez équivoques sortis dans la presse et qui avaient fait le tour du monde. "Je peux rêver de grands clubs mais je cherche à faire de mon mieux ici. Je ne pense pas que ne pas jouer l'Europe soit un avantage, car, lorsque l'on joue en Coupe d'Europe, on progresse'', avait glissé le Batave il y a quelques semaines, lui qui est notamment convoité par le Barça.

Depay clarifie ses propos



Des propos remis dans leur contexte et des velléités clarifiées au micro du média néerlandais NOS ce mardi depuis le rassemblement de la sélection des Pays-Bas par le joueur lui-même. Depay laisse néanmoins la porte entrouverte, malgré un démenti explicite : "Je n'ai jamais dit que je voulais partir. Quand je dis quelque chose, c'est souvent déformé. J'ai encore un contrat d'un an, je suis capitaine et nous avons une bonne équipe. Nous l'avons montré. Je me sens bien dans ma peau, mais j'ai aussi mes rêves. J'ai toujours exprimé cela aussi", a-t-il asséné.