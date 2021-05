OL : Depay évoque son futur club

Ce dimanche, Memphis Depay va disputer son tout dernier match sous la tunique de l’Olympique Lyonnais. Après une aventure de quatre ans, le Néerlandais va tourner la page des Gones et ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Un changement de cap sur lequel il s’est projeté dans un entretien accordé à L’Equipe.

"Je veux aller dans l'un des deux ou trois meilleurs clubs des cinq grands championnats."





A deux jours de la rencontre contre Nice, la star lyonnaise a donc livré quelques mots sur la suite. « Je veux aller dans l'un des deux ou trois meilleurs clubs des cinq grands championnats. Où ce sera, je ne sais pas encore, ce n'est pas encore clair, mais c'est mon objectif. Et si les gens ne me placent pas dans la liste des joueurs de ce niveau, c'est qu'ils ont un problème avec moi. Parce que moi, je sais que je peux en faire partie. Et je le montre aussi en sélection. »

« Il n’y a rien de fait avec le Barça »

C’est le FC Barcelone qui était cité comme la destination la plus probable pour l’ancien mancunien. Le transfert a même été très proche de se faire l’été dernier. Les Blaugrana tiennent-ils toujours la corde pour son acquisition ? Sa réponse. « Ils ont manifesté de l'intérêt, mais d'autres clubs également. Et il n'y a rien de fait ».: « C'est une question pour eux, pas pour moi », a-t-il souligné.Depay a aussi expliqué par ailleurs pourquoi il s’est récemment séparé de ses agents : « Je peux négocier un bon accord moi-même. Au lieu d'avoir une réunion après-coup avec mes agents, je veux savoir les choses en direct, sans intermédiaire. Je veux savoir ce que mon futur club pense vraiment de moi, et le savoir en direct. Je ne participerai pas à toutes les réunions, mais je veux savoir exactement où on en est, pourquoi un club me veut ». Ses prétendants sont donc prévenus.