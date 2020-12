Le FC Barcelone se voyait attirer la star néerlandaise Memphis Depay dans ses rangs l’année prochaine. Mais, ses plans pourraient tomber à l’eau. Le club catalan a désormais un rival sérieux sur ce dossier, à savoir le PSG. C’est ce que révèle El Mundo Deportivo dans son édition d’aujourd’hui.



L’international néerlandais n’était pas vraiment la priorité des champions de France. Toutefois, sa situation contractuelle fait qu’il a un profil de future recrue très intéressant. Il sera libre en juin prochain, il connait très bien la Ligue 1 et c’est un attaquant talentueux dont les qualités ne sont plus à présenter. Le faire venir dans la capitale se révèle donc être plus que tentant.

Depay ne devrait pas bouger cet hiver

Depay est pressenti pour quitter l’OL, mais il y a cependant peu de chances pour qu’il le fasse dès cet hiver. Quitte à le laisser partir gratuitement, les dirigeants rhodaniens sont prêts à attendre la fin de la saison pour le libérer. Rudi Garcia, le coach de l’équipe, tient à son capitaine et il le juge comme essentiel pour le bon rendement des Gones et la réalisation de l’objectif tracé, à savoir disputer le titre au PSG jusqu’au bout en Ligue 1.