OL : Dembélé ne prolongera pas son contrat

Moussa Dembélé n'entre pas dans les plans de Peter Bosz. Absent du groupe pour la rencontre face à Troyes vendredi dernier (4-1) en raison d'une reprise après une douleur au mollet, l'attaquant demeure sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'Olympique Lyonnais et d'après des informations de L'Equipe, une prolongation du bail ne se fera pas. Auteur de 17 buts lors de la phase retour de Ligue 1 la saison dernière, l'attaquant doit composer avec le retour d'Alexandre Lacazette sur le front offensif. Dépossédé de son statut de titulaire comme de son brassard de capitaine, le natif de Pontoise aurait refusé une offre de prolongation (de deux ans) formulée la semaine dernière par ses dirigeants, indique le quotidien sportif.

Dembélé devrait rester à Lyon cette saison

Conscient qu'il n'allait pas posséder le même statut cette saison après avoir été utilisé dans l'équipe bis lors de la préparation, Dembélé ne devrait pas quitter l'OL d'ici au 1er septembre, à moins d'une offre impossible à refuser pour le club du président Jean-Michel Aulas. Toujours à la recherche de ses premières minutes en Ligue 1 dans cet exercice 2022-2023, Dembélé se trouverait dans le viseur de Fenerbahçe et Galatasaray qui seraient prêts, en cas d'arrivée libre, à effectuer des gros efforts pour le salaire de l'attaquant (5 millions en plus des pourcentages sur une revente éventuelle). En attendant, l'ancien capitaine de l'OL devrait effectuer son retour, sur le banc, dimanche à Reims pour le compte de la 4ème journée de Ligue 1 (17h05).