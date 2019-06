OL (D): Pedros arrête !

Reynald Pedros quitte l'Olympique Lyonnais au sommet. "Le club et son entraîneur ont estimé qu’il était nécessaire de modifier l’organisation technique pour impulser une nouvelle dynamique, et pour que des méthodes et une approche différentes permettent à l’équipe féminine de se régénérer et de continuer à progresser", écrit l'OL jeudi. Pedros, arrivé en 2017, a réussi le triplé cette saison, avec le championnat, la Ligue des champions (4-1 en finale face au Barça) et la Coupe de France (3-1 contre Lille).