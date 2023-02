OL : Clément Grenier fait une déclaration enflammée aux Gones en vue d'un retour

Clément Grenier portera-t-il à nouveau le maillot de l'Olympique Lyonnais un jour ? Pour l'heure, le milieu de terrain français de 32 ans évolue à Majorque où il est arrivé libre de tout contrat en mars 2022. Ayant prolongé récemment jusqu'en 2024 avec le club espagnol, Grenier retrouve le sourire et surtout la forme, lui qui a enchaîné des dernières saisons plus délicates. Mais alors que le joueur s'épanouit en Espagne, il a fait une déclaration enflammée à l'Olympique Lyonnais, son club formateur qu'il a quitté en 2018. Il a ainsi avoué qu'il rêve de revenir à l'OL, club qu'il aime plus que tout.

Grenier rêve de revenir à l'OL

Assurant que son coeur est lyonnais, Grenier n'a pas caché son rêve de porter à nouveau le maillot des Gones. Mais il ne veut pas en faire une obsession, dévoilant qu'il est actuellement focalisé sur sa saison avec le club des Baléares et le maintien. "Ce serait magnifique. À 32 ans, il faut encore avoir des rêves. Ce serait magnifique de revenir à Lyon. Mon cœur est lyonnais, et tout le monde sait que j’aime ce club. Et évidemment que je me sens très bien physiquement. On ne sait jamais… Mais je ne me prends pas la tête avec ça. Je suis focalisé sur ma saison à Majorque et sur le maintien. Il nous reste dix-huit matchs à jouer à fond. Je me sens très bien ici avec ma famille. On verra ce qu’il se passe dans le futur. Mais je les suis de près, et je leur souhaite le meilleur pour cette fin de saison", a dévoilé Grenier au micro de RMC. Ce rêve se réalisera peut-être en cas de fin de saison en boulet de canon et alors que l'OL a notamment fait revenir Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso l'été dernier.