L'Olympique Lyonnais a entamé sa saison par une victoire arrachée vendredi sur sa pelouse face à l'AC Ajaccio (2-1, 1ère journée de Ligue 1). Avec un Alexandre Lacazette de retour au club et déjà buteur sur penalty, les Gones ont pu constater le bénéfice de leur recrutement. Mais c'est désormais du côté des départs que le club rhodanien doit travailler, afin d'alléger sa masse salariale. Plusieurs éléments sont concernés, dont Houssem Aouar et Moussa Dembélé.



Les deux hommes arriveront en fin de contrat en juin 2023 et l'Olympique Lyonnais verrait plutôt d'un bon œil une vente dès maintenant, afin de récupérer quelques liquidités. Bruno Cheyrou a fait le point sur la situation au micro de Prime Video. "On a un effectif un peu trop conséquent. Il faudrait le réduire pour qu'il soit parfaitement cohérent." Pour le directeur technique lyonnais, une chose est désormais certaine : "Tant que (l'effectif) ne sera pas réduit, il n'y aura pas de nouvelles arrivées."

"En cas d'offre qu'on ne peut pas refuser..."

Le responsable est ensuite passé aux cas particuliers. Concernant Houssem Aouar, "il ne lui reste plus qu'un an de contrat. (...) En cas d'offre (...) on réfléchira." Des intérêts, mais pas de proposition concrète pour le milieu de terrain, et Bruno Cheyrou confirme que c'est la même chose pour Moussa Dembélé. Quant à Lucas Paqueta, le directeur technique de l'OL assure qu'il n'est pas inscrit sur la liste des partants. En revanche, "si jamais il y a une offre qu'on ne peut pas refuser (...), ce sera au président de décider". Tout reste donc ouvert.