OL : cette légende tire la sonnette d’alarme !

Claudio Caçapa (entraîneur adjoint de Lyon, propos relayés par L’Équipe) : "Le résultat est très, très dur. Ça nous fait très mal, oui, je suis dégouté. On avait envie de confirmer après la belle victoire contre Bordeaux mais malheureusement, on n'a pas pu. On a eu beaucoup d'occasions, on pouvait gagner mais on ne l'a pas mise au fond et on l'a payé cher... On a vraiment manqué de réussite, on aurait dû marquer plus de buts. Je n'ai pas encore appelé Peter. Je pense qu'il est encore plus dégouté que nous tous. On s'est parlé au téléphone avant le match, il savait que c'était possible d'enchaîner et de gagner."