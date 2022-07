OL : Caqueret prolonge d'une saison

Une inscription dans la durée à Lyon pour Maxence Caqueret. Le jeune milieu de terrain âgé de 22 ans avait étendu son contrat de 3 ans supplémentaires en mai dernier (jusqu'en 2026) et ce lundi, il s'est lié à l'OL, son club formateur, pour une saison de plus, soit jusqu'en 2027. "L’Olympique Lyonnais informe de la prolongation de contrat de son milieu de terrain Maxence Caqueret pour une saison supplémentaire. L’international espoirs français, qui débutera sa 5ème saison professionnelle avec son club formateur, est désormais lié au club jusqu’au 30 juin 2027", peut-on lire sur le site officiel de l'OL.

Celui qui a disputé 89 matchs toutes compétitions confondues avec l'OL depuis ses débuts en janvier 2019 face à Bourges a visiblement, selon les informations de L'Equipe, su s'entendre avec ses dirigeants en mai dernier. En effet, un accord aurait été trouvé autour de l'ajout d'une saison supplémentaire une fois l'exercice 2021-2022 terminé, la durée maximum des contrats professionnels étant de cinq ans en France. Notamment courtisé par l'AC Milan, Caqueret totalise 5 passes décisives et 1 but sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Il pourrait former un duo 100% OL dans l'entrejeu lors de la saison 2022-2023 à côté de Corentin Tolisso, qui est lui revenu cet été après son départ en fin de contrat avec le Bayern Munich