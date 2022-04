En septembre 2020, Juninho avait flairé le bon coup. Celui qui était alors directeur sportif de l'Olympique Lyonnais avait fait le pari de débaucher un Lucas Paqueta alors en échec à l'AC Milan. Pari gagnant puisque le milieu brésilien a rapidement donné satisfaction. Mais cette saison, l'homme de vingt-quatre ans est moins en verve et de son côté, l'OL pourrait envisager de le laisser partir. La Premier League a d'ailleurs depuis un moment un œil sur lui.



C'est du côté de Newcastle qu'une petite clochette a retenti. Dans un entretien accordé au média du club, Bruno Guimaraes a tendu une perche évidente à son ancien coéquipier lyonnais, alors que le journaliste qui l'interrogeait lui demandait quel joueur il souhaiterait voir débarquer au club. "Ah, Lucas Paqueta. C'est mon frère, mon meilleur ami et je m'entends extrêmement bien avec lui. Nous avons la même façon de voir les choses, nous avons le même âge et nous étions ensemble tous les jours."

57 M€ sur la table ?

Pour Bruno Guimaraes, le choix est donc simple et vite fait. "On faisait toujours attention l'un à l'autre. Il est comme un nouveau membre de ma famille que le football m'aurait offert." L'ancien de l'OL est donc bien décidé à reformer cette sorte de cocon familial. De son côté, le média anglais évoque déjà une offre éventuelle de 57 M€ que Newcastle pourrait proposer à Lyon pour le transfert de Lucas Paqueta.