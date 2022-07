"La préparation se passe bien"

«Corentin Tolisso va très bien. Il va revenir peu à peu avec le groupe. On a besoin d'un arrière gauche suite à la fin du prêt d'Emerson Palmieri. On a commencé à jouer avec une sentinelle dans cette pré-saison. On verra la suite. On a un numéro 6 jeune. Il faut gagner des matchs. On ne l'a pas suffisamment fait la saison dernière. Nous n'avons pas été assez stables. Sur les premiers matchs de préparation, nous l'avons été beaucoup plus. Je connais très bien la Ligue 1 maintenant».



« La préparation se passe très bien. On s'est bien entrainé jusqu'ici. On est dans un endroit super. Le plus important est de progresser physiquement, et de travailler notre manière de jouer», a conclu Peter Bosz.